KKTC Cumhurbaşkanlığı sarayında Covid-19 pozitif şüphesi! Sonuçlar bekleniyor...

KKTC Cumhurbaşkanlığı sarayında Covid-19 pozitif şüphesi! PCR sonuçları bekleniyor...

KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı’nın, özel bir hastanede yaptırdığı PCR test sonucu koronavirüs pozitif çıktığı öğrendildi.

Detay Gazetesi'nin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi çevresinden edindiği bilgiye göre Sertaç Bozatlı'ya bugün Devlet Hastanesi'nde ikinci bir Coronavirüs testi daha yapıldı.

DETAY KIBRIS - Barışcan Şekerci

Bozatlı'ya bugün yapılan Koranavirüs testin (PCR) de pozitif çıkması durumunda KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki bir çok kişinin temaslı olduğu nedeni ile karantinaya alınması bekleniyor.

Bozatlı'nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de temaslı olabileceği kaydedildi.