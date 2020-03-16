KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri erteleniyor mu? ''Seçim için sağlıklı bir ortamda değiliz''

"Seçimin erteleneceği yönünde bir konsensus bulunabilecek."

Ülke ve dünya gündemini altüst eden Koronavirüs salgınından sonra ülkemizde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin akıbetinin ne olacağı tartışılmaya devam ediliyor.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudert ÖZERSAY yapğtığı açıkalmada "Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. CB Akıncı, Arıklı, Erhürman ile yaptığım ilk temaslarımda seçimin erteleneceği yönündedir."

Özersay "Seçimin erteleneceği yönünde bir konsensus bulunabilecek." dedi.

KKTC'de 26 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması için Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi açıklamıştı.

''Seçim için sağlıklı bir ortamda değiliz''

Seçimlerinin ertelenmesi konusunda bir soru üzerine konuşan Erhürman, “Gün, hangimiz öne çıkarız yarışı günü değil” diyerek pek çok açıdan seçim için sağlıklı bir ortam olmadığını dile getirdi.Bu açıklama ile birlikte Erhürman'ında seçimin ertelenmesi konusunda olumlu yönde tavır aldığı görülüyor.

Diğer adayların da bu konuda benzer tavır geliştireceği konuşulurken seçimin ertelenmesine kesin gözüyle bakılıyor.