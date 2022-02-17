KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Şubat Ayı Konserleri Kapsamında Yeni Bir Konserde Dinleyici İle Buluşuyor

KKTC CSO konseri, 25 Şubat 2022 Cuma, saat 20.00’de, Rauf Raif Denktaş Üniversitesi Kültür Merkezi’nde yer alacak.
Şef Ali Hoca yönetiminde ve Nihat Ağdaç’ın keman solistliğinde gerçekleşecek olan konserin programı şu şekildedir:
· W. A. Mozart, La Majör Keman Konçertosu No. 5
· F. B. Mendelssohn, 4. Senfoni “İtalyan”
Covid-19 önlemlerine uygun şekilde sınırlı sayıda seyircinin izleyebileceği konserler için 03922291762’den mesai saatleri içerisinde telefonla rezervasyon yapılabilir.
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenen güncel kurallar çerçevesinde, tüm izleyicilerin yanlarında geçerli Adapass kartlarını getirmeleri gerekmektedir.
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