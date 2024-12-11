KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Aralık Konseri”: Eşsiz Bir Müzik Ziyafeti

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “Aralık Konseri” ile yarın Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde halka açık eşsiz bir müzik ziyafeti verecek!

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Yakın Doğu Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Aralık Konseri”, 13 Aralık Cuma Günü saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, ev sahipliği yaptığı sergiler, müzeler, konserler, tiyatro festivalleri ve pek çok etkinlikle oluşturduğu kültür sanat atmosferini sadece öğrencilerine değil tüm halka ulaştırmaya devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arasında iş birliği protokolü de bunun önemli parçalarından birini oluşturuyor. “Aralık Konseri” de bu kapsamda ücretsiz olarak halkla buluşuyor.

Şef Murat Menket yönetiminde klasik müzik ziyafeti yaşanacak

Ünlü şef Murat Menket yönetiminde gerçekleşecek olan konser, klasik müzik dünyasının üç büyük ismini bir araya getiren seçkin bir repertuvar sunacak. Program, Wolfgang Amadeus Mozart’ın, hem neşeli hem de dramatik ezgileriyle dikkat çeken “Cosi fan tutte” üvertürü ile başlayacak. Ardından; Edvard Grieg’in romantik esintilerle bezeli “Holberg Suite, Op. 40” adlı eseri ise dinleyicilere zarif ve nostaljik bir yolculuk sunacak. Edvard Grieg’in, 18’inci yüzyılda yaşayan Norveçli yazar Ludvig Holberg’in anısına yazdığı eser, özellikle yaylı çalgılarla büyüleyici bir atmosfer yaratacak.

Son olarak Franz Schubert’in genç yaşlarda bestelediği “Senfoni No. 2” eseri ile programın kapanışı yapılacak. Franz Schubert’in eşsiz melodik dehasını ortaya koyan bu eser, klasik müzikseverler için etkileyici bir final olacak.