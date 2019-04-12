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KKTC de çember açılışına devlet töreni

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KKTC de çember açılışına devlet töreni
KKTC de çember açılışına devlet töreni

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Girne’de “Sulu Çember” olarak bilinen ve Hasan Ramadan Cemil anısına yeniden düzenlenen trafik çemberinin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, küçüklüğünden beri tanıdığı Hasan Ramadan Cemil’i bir kez daha rahmetle andığını belirterek, böyle bir düzenleme ile toplumun da onu yad edeceğini söyledi.

Ramadan Cemil ailesini küçük yaşlardan itibaren tanıdığını ve aynı toprağın insanları olduğunuifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Leymosun artık güneyde kaldı ama Leymosun’un değerlerini Girne’de yaşatıyoruz” dedi. Hayatta olanların, bu dünyadan göçüp gidenlerin anılarını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı,  “Hasan’ı 20 yıl önce, 47 yaşında, beklenmedik bir şekilde kaybettik” dedi.

Ramadan Cemil ailesinde beklenmedik ve erken gidişler yaşandığını ve aile ile duygusal bağı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Hasan Ramadan Cemil anısına yapılan çemberin açılışında bulunmaktan duygulandığını kaydetti.

girne-11.jpgYapılan çevre düzenlemesinden dolayı, Belediye Başkanı’nı, Belediye Meclis üyelerini, düzenlemeyi yapan mimarı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sevgili Işın’ı da kutlamak istiyorum; ailenin ismini yaşatmak için elinden geleni yapıyor. Bu değerli bir uğraştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ramadan Cemil ailesinin paylaşmayı, yardımlaşmayı, dayanışmayı iyi bilen insanlar olduğunu belirterek, “Onları değerli kılan budur. Böylesi sevgi yumağının içinde olmalarının nedeni de budur. Para unsuru, daha çok kazanma hırsı bu ailede hiç olmadı, bunu hiç görmedim. Ama her zaman gördüğüm bir şey oldu; her konuda toplumun ihtiyacı nerde varsa orada bir dayanışma sergilendi. Bu belki bir fakir aile oldu, belki bir spor kulübü oldu, belki bir belediyeye katkı oldu ama hep oldu. Bence, onların bu uğraşlarında takdir görmelerini sağlayan bu dayanışma, paylaşma duygusu oldu. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili Hasan’ı bir kez daha rahmetle anıyorum, yad ediyorum. Anısı hep gönüllerde yaşayacak” diye konuştu.

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