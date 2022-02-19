KKTC Devlet Piyangosu Devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Piyangosu devretti.
Piyangolar Biriminden verilen bilgiye göre, 18 Şubat tarihli 375 bin TL’lik çekiliş gerçekleşti.
Devlet Piyangosu 375 Bin TL’lik büyük ikramiyesi “53912” numaralı bilete isabet ederek, devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.
Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olacak. Biletler bugün itibarıyla satışa sunulacak.
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