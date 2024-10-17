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KKTC Devletinin Gizli Evrakları piyasada!

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2022 yılında haksız yere sınır dışı edildiğini iddia eden H.B., devletin karanlık yüzünü ifşa etti. İçişleri Bakanlığı’ndan 1000 dolar karşılığında gizli belgeler satın aldığını öne süren H.B., Bugün Kıbrıs gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
KKTC Devletinin Gizli Evrakları piyasada!

BUGÜN KIBRIS / AYŞEMDEN AKIN

 

H.B’NİN SARSICI İDDİALARI:
“Benim resmi şirketim vardı bitcoin alım-satım, yasal olarak ofisim vardı. Yaptığım iş illegal değildi. Ersin Tatar ve Ziya Öztürkler’e şoför aracılığıyla ödeme yaptığım için başıma bunlar geldi. Delilleri yok etmek için beni harcadılar. Benim Veysi Çelik ile hiçbir alakam yoktur. Veysi Çelik, Tatar’ın adamıdır. Veysi Çelik’in deportunu üç kez kaldıran Ersin Tatar’dır. Benimle ilgili yalan beyanlarda bulunuldu. Sivil muhaceret ve siyasi şubedeki illegal memurların, muhbirlerin ne iş yaptıkları araştırılsın.”

 

ZİYA ÖZTÜRK: “TANIMIYORUM”
İddialarla ilgili Bugün Kıbrıs’ın ulaştığı dönemin İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, şahıs ile ilgili yaptığı araştırmanın ardından gazetemize şunları söyledi:

“20 Ekim 2022’de benim imzamla ihraç edilmiş. Polis Genel Müdürlüğü’nün 7 Eylül imzalı ‘Gizli Belge’ yazısı var ve burada, Veysi Çelik’in akrabası olması dışında Baybaşin Grubu ile bağlantılı olduğu, ülkedeki huzur yararına sıkıntı yaratacağı hükmü var. Polis yazdı biz de gereğini yaptık, bize itiraz eden de olmadı.

Belgenin dışarı çıkması, bunlar çok ayıp şeyler… Devletin kendi arşivinde olan belgelerin dışarı çıktığına defalarca şahit olduk. Böyle bir şey olduysa hapislik bir suçtur. Uyguladığım işlemlerde hiçbir zaman keyfi hareket etmedim. Ne bu insanları tanıyorum ne de tek bir telefon görüşmem olmuştur. Bize tek bir kişi bile ulaşmadı. 3 binin üzerinde deport kararı, giriş yasağı koyduk. Bu şahsı tanımıyorum.”

 

DURSUN OĞUZ: “VATAN HAİNLİĞİ”
Mevcut İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise gerekli araştırmayı yapmasının ardından konuyla ilgili gazetemize şunları aktardı:

“20 Ekim 2022’de izinsiz ikametten tutuklanıyor. Sonra polis raporunda başkasının kimliğine bürünme de var. Türkiye’den gelen kalabalık bir liste vardı onun içinde görünüyor. Baybaşin suç örgütüne üye olduğu belirtiliyor ve buradan ihraç ediliyor. Türkiye’de tutuklanmasalar bile burada çeteleşme yapabilirler diye çoklu sayıda insan o dönem ihraç ediliyor.

Asıl ihraç sebebi Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen raporlar doğrultusundadır. İtiraz bir şey fark ettirmez önemli olan karşı taraftan gelen ihraç talebidir. Bu işler kişilerle değil devletten devlete yürütülür. İtirazı olan şahıslar Türkiye Cumhuriyeti devletine başvurmalı.

Gizli evrakı para karşılığı dışarı vermek ise çok başka yönlere gidiyor. Bugün müdürümle konuştum. Aşağıdan bir araştırma başlatıldı. Elinizdeki belge nasıl dışarı çıkmış müdürümüz araştırıyor. Bu tip yazışmaların kişilerin elinde olmaması lazım. İşin içerisine para karşılığı da girince bu vatan hainliği ile eşdeğerdir. Gerekli araştırmayı sonuna kadar yapacağım.”

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