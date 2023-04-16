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KKTC Din Görevlileri Derneği Kadir Gecesi mesajı

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KKTC Din Görevlileri Derneği Kadir Gecesi mesajı
KKTC Din Görevlileri Derneği Kadir Gecesi mesajı

Konu: Kadir Gecesi

 

Rahmet ve mağfiret ayı olan, On bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif’i uğurlamaya hazırlanırken, Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşıyoruz. 17 Nisan Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece Mübarek Kadir gecesidir.

Kadir gecesi kuranı kerimin insanlıkla buluştuğu, adeta insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkaran, insanlığın ufkunu aydınlatan gecedir.

Varlıkların en üstünü olarak insanlığın şerefini yücelten. İyilikle kötülüğün ayrıldığı hüküm gecesidir.

Kur'an, insanın zulme uğradığı, mazlumların hak arama yollarının bulunmadığı, insani ve ahlaki değerlerin fütursuzca çiğnendiği, zorbalık ve vahşetin hüküm sürdüğü bir dönemde; insanlığın ufkunda bir ışık gibi belirmiş, getirdiği ahlâk ve erdem ilkeleriyle her türlü insanlık dışı uygulamalara son vermiştir. İnsana gerçek değerini bahşetmiş ve onu layık olduğu seviyeye yükseltmiştir

Yüce Allah, bu geceyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor: ‘Doğrusu, biz Kur'an-ı Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece, melekler ve Cebrail, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece, tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir.’ (Kadir,1-5).

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) bu gece; “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua etmemizi tavsiye etmiştir.

Feyiz ve bereketi bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin arınma ve bağışlanma fırsatı sunmaktadır. Allah'ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı Kadir Gecesi, tövbe kapılarının ardına kadar açıldığı müstesna bir gecedir.

Kur'an-ı Kerimin bildirdiği evrensel ilkelerin tüm insanlığı kuşatması, maddî-manevi bütün sıkıntılarımıza, bunalan ruhlarımıza, daralan kalplerimize bu gecenin bir şifa olması duası ile halkımızın, Müslüman Türk dünyasının ve İslam âleminin Kadir Gecesini kutlar, huzur, güven ve barış içinde Ramazan Bayramı’na kavuşmayı, Yüce Allah’tan niyaz ederim.

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