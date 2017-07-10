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KKTC Din İşleri Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı

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KKTC Din İşleri Başkanı FETÖ'den gözaltına alındı
Habertürk'ün haberine göre; İlahiyat fakültesinden arkadaşlarını ziyaret için Diyarbakır'a giden KKTC Din İşleri Başkanı Prof Dr. Talip Atalay, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Bir arkadaşının evinden gözaltına alınan Atalay, 3 gün Diyarbakır Emniyeti Terörle Mücalede Şubesi'nde tutuldu. Atalay, bugün (Pazartesi) erken saatlerde ifadesinin alınmasını için polis nezaretinde Mersin'e gönderildi.

KKTC protokolünde yer alan ve çifte vatandaş olan Prof Dr. Atalay, Türkiye'de bir üniversitede de ders verdiği öğrenildi. Soruşturmayı yürüten Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezaretinde ifadesi alınacak olan Prof. Dr. Atalay'ın, Bylock kullandığı ve FETÖ üyelerine referans olduğu iddia ediliyor. Atalay'ın farklı kimliklere çıktığı ileri sürülen yurt dışı seyahatleri de mercek altına alındı.

 

 

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