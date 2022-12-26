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KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın Girişimleriyle Suriye’de Başlayan İyilik Konutları Yapımının Büyük Kısmı Tamamlandı

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KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın Girişimleriyle Suriye’de Başlayan İyilik Konutları Yapımının Büyük Kısmı Tamamlandı
KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın Girişimleriyle Suriye’de Başlayan İyilik Konutları Yapımının Büyük Kısmı Tamamlandı

KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın girişimleriyle ve KKTC halkının yardımlarıyla Suriye’de yapımına başlanan İyilik Konutları’nın inşasının büyük kısmı tamamlandı.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de iç savaşta evlerini kaybeden savaş mağduru ailelerin güvenli bir bölgede yaşaması için KKTC Din İşleri Başkanlığı’nın girişimi ile başlayan yardım kampanyası neticesinde İdlip kırsalında 124 farklı noktada konut yapımına başlandığı bildirildi.

Konutların inşasının büyük kısmının tamamlandığının belirtildiği açıklamada, “Suriye’deki kardeşlerimize hayırlı olsun” denildi.

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