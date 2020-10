KKTC Din İşleri:Mevlit Kandili Dualarla İdrak Edildi

Hazreti Muhammed (s.a.v.)’in doğum günü olan Mevlit Kandili, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de dualarla idrak edildi.

Mevlid Kandili münasebetiyle ülke genelinde tüm camilerde programlar düzenlendi, Kur’an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi, yaşanan olaylar ve savaşlar nedeniyle zorda olan Müslümanların tez zamanda felaha kavuşması ve İslam dünyasının birlik ve beraberliği için dualar edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın konuşmacı olduğu Hala Sultan Camii’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Programı’na Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkan Vekili Fahrettin Öğdü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TRT 1, Diyanet TV ve BRT ’ den canlı olarak yayınlanan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İnsanlığın, Hazreti Muhammed’in rehberliğiyle hakikate ve hidayete eriştiğini; onun örnekliğiyle merhametle, sevgiyle, saygıyla, şefkatle tanıştığını” söyledi.

Hazreti Peygamberin, Allah’ın insanlığa merhametinin bir tecellisi olduğunu belirten Başkan Erbaş, “Rabbimiz; “Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik” buyurarak onun insanlık için ifade ettiği büyük manaya dikkat çekmektedir” dedi.

O, BİR DAVETÇİDİR

Hazreti Muhammed’in, insanlığı âlemlerin Rabbine, iyiliğe, adalete ve merhamete davet eden bir davetçi ve getirdiği ilahi mesajla yeryüzünü aydınlatan nurlu bir kandil olduğunu ve cahiliye dönemini saadet asrına, mutluluk asrına dönüştürdüğünü vurguladı.

Günümüzde, dünyanın yeniden bir cahiliye girdabına doğru sürüklendiği değerlendirmesinde bulunan Başkan Erbaş, “Savaşlar, zulümler, yine yeryüzünün huzur ve barışına kastetmektedir. Çocuklar, kadınlar, yetimler ve kimsesizler, yine ihmal, istismar ve haksızlıklara maruz bırakılmaktadır” ifadelerini kullandı.

İSLAM’IN VE HZ. PEYGAMBERİN HEDEF ALINMASI AKIL TUTULMASIDIR

Son zamanlarda yaptıkları açıklama ve yayınlarla İslam’ı ve Hazreti Peygamberi hedef alanlara da dikkat çeken Erbaş şöyle konuştu: “Aklını ve vicdanını kaybeden bir takım kişi ve gruplar, insanlığın kurtuluş umudu olan İslam’a ve Hazreti Muhammed Mustafa Efendimize saldırmaktadır. Bugün özellikle Avrupa’da ahlaktan, insaftan, edepten yoksun bir şekilde İslam’ın muazzez elçisine dil uzatıldığına şahit olmaktayız. Sorumsuz ve basiretsiz söylemlerle camilerimiz ve Müslüman kardeşlerimiz, ırkçı terör guruplarının hedefi haline getirilmektedir. Açıkça ifade edeyim ki bu tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Batı’nın, en temel insani değerleri yitirdiğinin bariz bir göstergesidir. Biliyoruz ki bu ayrımcı ve insanlık dışı uygulamaların temel amacı, İslam’ı kendi toplumlarının gözünde itibarsızlaştırmak, yükselişine engel olmaktır. Biz biliyoruz ki, bugün dünya, Peygamber efendimizin üstün şahsiyeti ve örnek ahlakı nezdinde İslam’ın hayat veren ilkeleriyle buluşmaya her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Bu sebeple son Peygambere ümmet olmanın onurunu yaşayan müminler olarak bizler, bütün bu saldırılar karşısında güçlü bir duruş ortaya koymaya mecburuz. Millet, ülke, tüm Müslümanlar ve İslam alemi olarak bunu yapmak zorundayız. Bunun için her platformda ve her vesileyle dünyayı, İslam’ın merhamet, adalet, hakkaniyet, güzel ahlak ilkeleriyle tanıştırmak için gayret göstermeliyiz.”

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE, AİLENİN İŞLEVİ BÜYÜKTÜR

Her konuda olduğu gibi, çocuğa yaklaşım noktasında da Hazreti Peygamberin en güzel örnek ve en iyi rehber olduğun vurgulayan Başkan Erbaş, Çocukların maddi ve manevi gelişiminde, aile kurumunun işlevi ve etkisinin son derece büyük olduğunun altını çizerek, “Çocuk ailenin aynasıdır. Zira sevgi, saygı, merhamet, şefkat, adalet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kısacası bütün insani değerler en iyi ve etkili şekilde ancak aile yuvasında öğrenilmektedir. Bizler, çocuklarımızı hem dünya hayatının tehlikelerine karşı korumak hem de ahiretleri cennet olsun diye çalışmak zorundayız. Buna mecburuz. Çünkü onlar bize emanet. Emanete riayet etmek müminin en önemli vasıflarından birisidir” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımızı İslam’la yoğrulmuş medeniyet değerlerimizle tanıştırmalıyız” diyen Başkan Erbaş, şunları söyledi: “Çocuklarımıza kendi kimlikleriyle onurlu bir şekilde yaşamanın hazzına sunmalıyız. Peygamberimizin hayatına baktığımızda, onun çocuklara yaklaşımının temelinde sevgi, saygı, şefkat ve merhamet değerlerinin yer aldığını görüyoruz… Hiç şüphesiz bizlerin de çocuklar üzerinde aynı etkiyi bırakabilmemizin ilk şartı, Allah Resulünü sevmek ve onun eşsiz ahlakını kendi hayatımıza taşımaktır.”

HAYATIMIZIN MUHASEBESİNİ YAPALIM

Hazreti Peygambere duyulan sevgi ve muhabbet vesilesiyle bugün bir arada bulunduklarını hatırlatan Başkan Erbaş, “Bu itibarla Mevlid-i Nebiyi, geçmiş ve geleceğimiz için bir tefekkür vesilesi yapalım. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımız ekseninde hayatımızın muhasebesini yapalım. Peygamberimizin sünneti çerçevesinde söz ve davranışlarımızı gözden geçirelim. Bu geceyi hata ve günahlarımızdan arınmaya vesile kılalım. Ömrümüzün kalan kısmında Rabbimize iyi bir kul, habib-i edibine güzel bir ümmet olmanın azmini kuşanalım” diye konuştu.

Milletimizin ve İslam aleminin Mevlid Kandilini tebrik eden Başkan Erbaş, iyilik, takva ve güzel ahlakla bezeli bir hayatı bize ve çocuklarımıza bahşetmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum” şeklinde dua ederek konuşmasını tamamladı.

Mevlit Kandili Programının tamamlanmasının ardından, camiye gelen vatandaşlara Hala Sultan Camii avlusunda yemek de ikram edildi.