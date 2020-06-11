KKTC Dış Basın Birliği Yönetim KuruluKKTC Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Kar-İş Eylemini Takip Eden Kıbrıs Postası Ekibine Yapılan Saldırıyı Kınadı Kar-İş Eylemini Takip Eden Kıbrıs Postası Ekibine Yapılan Saldırıyı Kınadı

KKTC Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Kar-İş Eylemini Takip Eden Kıbrıs Postası Ekibine Yapılan Saldırıyı Kınadı

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu, Kar-İş eylemini takip eden Kıbrıs Postası ekibine yapılan saldırıyı kınadı.

Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklamada, görevlerini yapmak için orada bulunan meslektaşlarına yapılan hiçbir saldırıyı kabul etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, içinden geçilen zor süreçte habercilerin, halkı doğru bilgilendirmek için gecelerini gündüzlerine katmış olduğu ve basının zor günlerin yükünü omuzlarında en çok hisseden sektörlerden birisi olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kendi sorunlarını, yaşadıkları sıkıntıları bir kenara bırakıp, halkın haber alma hakkını savunmak için fedakarca çalışan meslektaşlarımız, çok çirkin bir tavırla karşılaşmıştır.

Gazetecinin tek bir görevi vardır o da gerçeği kamuya iletmektir. Bunu yaparken de birilerini memnun etmek ya da diğerlerini üzmemek gibi motivasyonlarla hareket etmez. Onun tek bir gayesi vardır o da halkı doğru bilgilendirmek ve anayasal hakkı olan haber alma hakkını savunmaktır.

Kar-iş eylemini takip etmeye giden Kıbrıs Postası ekibine yapılan saldırıyı her şeyden önce halkın anayasal hakkına yapılmış bir hareket olarak değerlendiriyoruz.

Bu saldırının hiçbir haklı gerekçesi ve açıklaması olamaz. Gerçekleştirenleri şiddetle kınıyoruz.

Rasıh Reşat, Canan Onurer ve Onur Evrensel nezdinde tüm Kıbrıs Postası ekibine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Basın hürdür susturulamaz.”