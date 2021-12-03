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KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır

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Açıklamada "GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğinin en yeni göstergesi olan bu hareket, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk Halkının haklarını gasp etmeye devam edeceğini de açıkça ortaya koymaktadır" denildi
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, tek taraflı ilan ettiği sözde 5 numaralı ruhsat sahası ile ilgili Exxon Mobil-Katar Petrolleri şirketler ortaklığına doğal gaz arama izni verdiği anlaşılmaktadır.
 
GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini hız kesmeden sürdüreceğinin en yeni göstergesi olan bu hareket, tüm uyarılarımıza rağmen Kıbrıs Türk Halkının haklarını gasp etmeye devam edeceğini de açıkça ortaya koymaktadır.
 
Kıbrıs Türk Halkının hakları yanında, Türkiye’nin kıta sahanlığını da ihlal eden bu girişim karşısında gereken tedbir alınacaktır.
 
Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon kaynaklarına ilişkin 13 Temmuz 2019 tarihli kapsamlı işbirliği önerisi ve bunun yanısıra Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de çıkarı bulunan ilgili tüm tarafların katılımı ile kapsamlı bir konferans düzenlenmesi önerisi hala geçerlidir.
 
Doğu Akdeniz’deki gerginliğin artmasının tek sorumlusu Rum tarafıdır. Bu konuda adım atmaya devam ettikçe, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, hak ve çıkarlarımızı korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz.
 

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