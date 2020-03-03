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KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum yönetiminden yeni mülteci manipülasyonu

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Rum lider Anastasiades dayanaksız gerekçelerle kapattığı 4 geçiş kapısı kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ediyor.
KKTC Dışişleri Bakanlığı: Rum yönetiminden yeni mülteci manipülasyonu

Rum lider Anastasiades dayanaksız gerekçelerle kapattığı 4 geçiş kapısı kararını meşrulaştırmak için manipülasyon yapmaya devam ediyor. Kıbrıs Rum liderliği bu sefer de gerçek olmayan yasadışı mülteci geçişini kullanarak halkını ve uluslararası toplumu kandırma çabası içerisine girdi.

“HABERLER GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR”
Kıbrıs Rum liderliği manipülatif haberlerle ara bölgeden yasadışı yollarla GKRY’ne organize geçiş olduğu iddiasını basın yoluyla duyurmuştur. Bu haberlerin ertesinde ilgili tüm güvenlik birimlerimizle basında yer alan bilgiler ışığında araştırma başlatılmış ve iddiaların gerçek olmadığı anlaşılmıştır. Rum yönetimine yakın haber kaynakları bu iddiaları ileriye götürüp Rum muhaceret dairsinde mülteci başvurusunuda bulunan Bangladeş, Pakistan, Kamerun, Siera Leone, Hindistan ve Senegal vatandaşlarını bu manipülasyona alet etmiştir.

BM DE YALANLADI
Gerçek olmadığı netleşen bu haberlerin ardından görüşlerine başvurululan BM Barış Gücü ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği yetkilileri de ara bölgeden herhangi bir geçiş olmadığını teyit etmişlerdir. Anlaşılmaktadır ki, Rum lider Anastasides tek yanlı olarak dayanaksız gerekçelerle geçtiğimiz Cumartesi sabahı kapattığı 4 kapı ertesinde kendisine yöneltilen baskıyı bertaraf etmeye çalışmaktadır. Kıbrıs Türk tarafı olarak Anastasiades’in kapı kapatma kararını meşrulaştırma girişimini hayretle izlemekteyiz. Konunun diğer boyutu ise, tüm dünyanın gözleri önünde mültecilere insanlık dışı uygululamalarda bulunan Yunanistan’ın itibar kaybını hedef şaşırtarak unutturmak için yeni kılıflar aramasıdır.

Bu türden manipülasyonları kınıyor, mülteciler konusunda halihazırda yapmış olduğumuz işbirliği önerimizin geçerli olduğunu Kıbrıs Rum liderliğine bir kez daha duyururuz.

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