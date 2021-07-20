KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı: Borrell, AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdi

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Maraş'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Borrell‘in AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bugün yine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı bir açıklama yapmıştır. Borrell‘in Kapalı Maraş’a ilişkin açıklaması AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve her devlet gibi Devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Hükümetimiz tarafından Kapalı Maraş’a ilişkin alınan ve Sayın Cumhurbaşkanımızca Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bu günde açıklanan kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kapalı Maraş’ın, bu aşamada, bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır.

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmamıştır. Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir.

Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez saha vurgularız."