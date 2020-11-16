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KKTC Doğu Anadolu Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Kuruldu

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KKTC de Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği isimli yeni bir Dernek kuruldu.
KKTC Doğu Anadolu Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Kuruldu

KKTC de Doğu Anadolu Yardımlaşma Derneği isimli yeni bir Dernek kuruldu.

KKTC’de yaşayan Doğu Anadolulu kişilerin maddi ve manevi sorunlarının çözülmesi, kültürlerinin yaşatılması ve KKTC’ye entegrasyonlarının sağlanması amacı ile kurulan bu Derneğin Kurucu Başkanlığını Emekli Polis Memuru İsmet İlkhan yürütecek.

Derneğin Kurucu Yönetim Kurulunda ise şu isimler var; Selami Boran, Rıza Nurçin, Tayfun Aydınlı, Ayhan Arıklı, Melikşah Çiftçi, Mehmet İneci, Yasin Abat, Yakup Usta, Cesim Nurçin, Zafer İlkhan.

Derneğin Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor; Hüseyin Azer Özkan, Gültekin Nurçin.

Denetleme Kurulunda ise; Zeki İnik ve Abdülkadir Kösedağ yer alıyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kurucu Başkan İsmet İlkhan şunları söyledi; “Bizler KKTC’ye inanan, bu toprakları vatan bellemiş, Anavatanına bağlı insanlarız. Yıllar önce Anavatan’dan gelmiş ve KKTC vatandaşlığını şerefle taşıyan insanlar olarak geçmişimizi biliyor, nereden geldiğimizi de asla inkar etmiyoruz. Doğu Anadolu Kültürünü yaşatarak Kıbrıs Türk Kültürü ile entegrasyonunu sağlamak zorundayız. Bizi biz yapan değerlerimizi yetişen nesillere aktarmak gibi bir de görevimiz var. Dernek olarak bu misyonla kurulduk. Allah yar ve yardımcımız olsun”.

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