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KKTC donacak… Soğuk ve karlı hava geliyor…

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Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, 11 Ocak’tan itibaren Kıbrıs adasının ‘donacağını’ söyledi.
KKTC donacak… Soğuk ve karlı hava geliyor…

-ÖZEL HABER / Pelin Yükselay

 

Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay, 11 Ocak’tan itibaren Kıbrıs adasının ‘donacağını’ söyledi.

Gündem Kıbrıs muhabirinin Türkiye’de önümüzdeki haftadan itibaren etkili olması beklenen ‘kutup soğuklarının’ ülkemizi nasıl etkileyeceğini sorduğu Fehmi Oktay, ‘kutup soğuğu diyemeyiz ancak aşırı soğuk bir hava kütlesi adamıza doğru gelmekte” dedi.

Bu hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceğini, Çarşamba ve Perşembe yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri olacağını belirten Oktay, Cumartesi ve Pazar günleri ise çok bulutlu bir havanın etkili olacağını kaydetti. 
Oktay, 11 Ocak’tan itibarense bölgenin ‘donacağını’ belirterek, soğuk hava kütlesinin adamızda etkili olacağını söyledi. Hava sıcaklıklarının bir anda mevsim normallerinin altına düşeceğini kaydeden Meteoroloji Dairesi eski müdürü Fehmi Oktay 12-13 Ocak günleri yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini söyledi. Oktay soğuk hava kütlesinin 15 Ocak’ta adayı terk etmesinin beklendiğini söyledi.

Meteorolojinin ‘tahmin’ demek olduğunun da altını çizen Oktay, ‘şu an görünen tablo bu ancak ilerleyen günlerde bu tablo daha da kötüleşebilir ya da iyileşme gösterebilir, zaman yaklaştıkça daha doğru tespitler yapmak mümkün olacaktır’ dedi.

KAYNAK: GUNDEM KIBRIS

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