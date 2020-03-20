KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi 400 Engelli Ailesine Erzak Ve Hasta Bezi Desteğinde Bulunuldu

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliğinde 400 engelli ailesine erzak ve hasta bezi desteğinde bulunuldu.

Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak içinden geçilen bu zorlu günlerde el birliği ile hareket edebilmenin önemini yaşayarak tekrar tecrübe ettiklerine işaret ederek, KKTC'nin dört bir tarafında yaşayan 400 engelli bireye en temel insani ihtiyaçlar olan erzak ve hasta bezi dağıtıldığını söyledi.

Amaçlarının hem ihtiyaçları karşılamak, hem de engelli ailelerinin evlerinden çıkmamalarını sağlamak olduğunu belirten Suay, “Corona Virüs tehdidini, bu günleri, tedbirlerimizi almamız, sağduyulu olabilmemiz halinde çok rahat atlatacağız. Yeter ki hem uzman tavsiyelerine, hem de devletimizin ortaya koyduğu kurallara harfiyen uyalım” dedi.