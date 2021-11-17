KKTC Fenerbahçeliler Derneği Darts takımı galibiyetle başladı

Fenerbahçe Spor Kulübünü KKTC’de en iyi şekilde temsil etme gayreti içerisinde birçok sosyal sorumluluk projelerine imza atan KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Efes Pilsen Darts 1. Liginde 2. Yılında sezonun ilk galibiyetini Merit Alsancak Yeşilova Darts takımını deplasmanda 12 - 4 mağlup ederek aldı.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve takım kaptanı Mustafa Dereboylu takım arkadaşlarına ve centilmence mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova Darts Takımı oyuncuları ve tüm takımlara sezon boyu sağlık ve başarılar dilediğini belirtti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği