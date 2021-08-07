KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nden Ertuğruloğlu'na ziyaret

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Dernek eski Başkan Vekillerinden ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Salahi Serakıncı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni sezon forması takdim etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Dernek eski Başkan Vekillerinden ve Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Salahi Serakıncı, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu makamında ziyaret ederek yeni sezon forması takdim etti.

Ziyarette Fenerbahçeliliği ile bilinen aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi olan Bakan Ertuğruloğlu'na takdim edilen formanın sırtında bulunan Atatürk imzasının kendisini etkileyen en büyük detay olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu her daim Atamızın izinde olan bir kulübe mensup olmanın gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gerçekleştirilen sohbette Bakan Tahsin Ertuğruloğlu aynı zamanda kurucu üyesi olduğu KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ni ilgi ile takip ettiğini birçok önemli sosyal sorumluluk projesine imza atmalarından ötürü teşekkür ettiğini ve yeni dernek lokallerinde mutlaka maç izlemeye geleceğini dile getirdi.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar’da amaçlarının renklerine âşık oldukları Fenerbahçe Spor Kulübünü her alanda başarı ile temsil etmek ve sadece spor kulübü olmayan büyük bir sivil toplum örgütü olan kulübü Kıbrıs'ta en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını dile getirerek Bakan Ertuğruloğlu’nun takdirini almanın büyük mutluluk verdiğini belirtti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği

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