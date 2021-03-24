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KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden Polis Teşkilatına Bank Bağışı

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KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeler Polis Genel Müdürlüğüne oturma bankı hediye etti.
KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden Polis Teşkilatına Bank Bağışı

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve yönetim kurulu üyeler Polis Genel Müdürlüğüne oturma bankı hediye etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar 42 yıl teşkilata hizmet veren bir babanın oğlu oluşundan dolayı Polislerimizin gece, gündüz yaz, kış demeden büyük bir özveri ile çalıştığını çok iyi bildiğini bu sebeple Polis teşkilatının kendisi için çok öneminli bir yeri olduğunu söyledi. Ayrıca Polisimize hediye edilen bankların Merkezi Cezaevindeki mahkum arkadaşların imalatı olmasıda oradaki insanlarımızın hayattan koparılmaması, hayata kazandırılması ve üreterek toplumda varolabileceklerinin mesajının verilebilmesi adına çok büyük anlam içermektedir dedi. Ziyaretlerinden ötürü dernek başkanı Özdamar ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden PGM İdari Polis Müdürü Mahmut Barış Sel kendisininde Fenerbahçe taraftarı aynı zamanda derneğin bir üyesi olması sebebi ile ziyaretinde kendisi için çok anlamlı olduğuna dikkat çekerek bir üye olarak Fenerbahçe isminin KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından Kıbrıs'ta çok güzel bir şekilde temsil edildiğini dile getirerek derneğe çalışmalarında başarılar diledi.

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