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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

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KKTC futbol liglerinde günün sonuçları
KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig

Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0

Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova: 0-2

Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1

 

K-Pet 1.Lig

Görneç-Esentepe: 0-3

Gönyeli-Lapta: 3-2

Akova-Çanakkale: 3-2

Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0

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