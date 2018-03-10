KKTC futbol liglerinde günün sonuçları

K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0
Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova: 0-2
Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1
K-Pet 1.Lig
Görneç-Esentepe: 0-3
Gönyeli-Lapta: 3-2
Akova-Çanakkale: 3-2
Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
K-Pet Süper Lig
Gençlik Gücü-Yeni Boğaziçi: 4-0
Cihangir-Merit Alsancak Yeşilova: 0-2
Mağusa Türk Gücü-Lefke: 2-1
K-Pet 1.Lig
Görneç-Esentepe: 0-3
Gönyeli-Lapta: 3-2
Akova-Çanakkale: 3-2
Girne Halk Evi-Değirmenlik: 2-0
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