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KKTC futbolunda günün sonuçları

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KKTC futbolunda günün sonuçları
K-Pet Futbol Ligleri'nde 2017-2018 sezonunun startı dün akşam oynanan Güzelyurt derbisi ile verildi.

K-Pet Futbol Ligleri'nde 2017-2018 sezonunun startı dün akşam Güzelyurt'ta oynanan batı derbisiyle verildi. 1. haftanın açılış maçında karşı karşıya gelen Binatli rakibi Baf Ülkü Yurdu'nu Kemal Uçaner'in ayağından bulduğu tek golle 1-0 mağlup ederek ilk haftayı 3 puanla kapattı.

K-Pet Futbol Ligleri'nde 1. hafta maçlarına bugün Süper Lig'de ve Birinci Lig'de oynanan karşılaşmalar ile devam edildi. Son şampiyon Yenicami, bu sezon öncesi yaptığı atılımlar ve transferlerle adından söz ettiren bir önceki sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile Gazimağusa'da Canbulat Stadyumu'nda karşılaştı.

1. haftada Lefkoşa'da derbide Küçük Kaymaklı ile Gençlik Gücü kozlarını paylaştı. Günün Süper Lig'deki diğer önemli maçında ise Lefke evinden Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Boğaziçi'ni ağırladı. 

Yine bugün K-Pet Birinci Lig'de de 4 karşılaşma oynandı. 1. haftanın Cumartesi günü karşılaşmaları saat 16:00'da başladı. 

Süper Lig ve Birinci Lig'de 1. hafta yarın oynanacak karşılaşmalar ile devam edecek. Maçlar saat 16:00'da başlayacak.

BUGÜNKÜ KARŞILAŞMALARDA ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

SÜPER LİG

Küçük Kaymaklı 3 - 2 Gençlik Gücü
Lefke 1 - 1 Yeni Boğaziçi
MTG 2 - 2 Yenicami

BİRİNCİ LİG

Esentepe 4 - 1 Akova
Kaya Mehmetçik  0 - 3 Lapta
Değirmenlik 1 - 1 Gönyeli
Girne Halk Evi 1 -  0 Göçmenköy

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