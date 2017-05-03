KKTC genelinde 120 günde 143 yangın çıktı!

Polis Genel Müdürlüğü tarafınca gerçekleştirilen yazılı duyuruda, ülkemizde 1 Ocak ile 30 Nisan tarihleri arasında yani yaklaşık 120 günde, toplamda 143 yangın meydana geldiği vurgulanarak, halka "önerilerde" bulunuldu. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Ülkemizde, 2016 yılında 743, 01 Ocak - 30 Nisan 2017 tarihleri arasında ise 143 olmak üzere toplamda 886 yangın olayı meydana gelmiştir.

Can ve mal güvenliğimizi tehdit eden, ülkemizi ve vatandaşlarımızı maddi ve manevi kayıplara uğratan, yangın olaylarının temel nedenleri arasında, dikkatsizlik, ihmal ve yangına karşı gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması yer almaktadır.

Değerli halkımızın, aşağıdaki önlemleri zamanında alarak, yangınları önlemede gerekli hassasiyeti göstereceklerine ve sorumlu birer vatandaş olarak davranış sergileyeceklerine inanıyoruz.

Sorumlu bireyler olarak;

İzinsiz ve gerekli önlemleri almadan ateş yakmayınız.

Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için ateş yakmayınız.

Çocuklarınızın, kibrit, çakmak veya kıvılcım çıkartan gereçlerle oyun oynamalarına müsaade etmeyiniz.

Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içtiğiniz sigarayı çevreye atmayınız.

Şişe ve cam parçaları güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığını ve yangınlara neden olabildiğini unutmayınız.

Ateşli pikniğin yasaklandığı alanlarda ateş yakmayınız. Ateşli piknik yapılması durumunda, sadece özel olarak hazırlanmış ocak ve mangallarda ateş yakınız ve ateşin tam olarak söndüğünden emin olmadan bölgeden ayrılmayınız.

Elektrik prizleri üzerinde çoklu fiş kullanımından kaçınınız. Evinizden ayrılacağınızda veya evde uyurken çamaşır-bulaşık makinesi, ütü, soba, vantilatör gibi elektrikli cihazlarınızı çalışmadığından emin olunuz.

Elektrik kesintisi olması halinde, elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkarınız. Arızalı olan elektrikli cihazlarını kullanmamaya özen gösteriniz.

Gaz ocakları ve gazla çalışan cihazların tüp bağlantı hortumlarının uçlarını mutlaka kelepçe ile sabitleştiriniz. Hortumları yılda bir kaç kez sabun köpüğü kullanarak sızdırmazlık testine tabi tutarak kontrol ediniz. Kaçağı olanları veya yıprananları değiştiriniz. Gaz ocağını faal durumda bırakıp evinizden ayrılmayınız.

Ev veya iş yerinizde gaz kokusu hissettiğinizde, herhangi bir patlamaya veya yangına sebebiyet vermemek için elektrik düğmelerini, ateş veya kıvılcım çıkarabilecek herhangi bir maddeyi/cihazı kullanmayınız. Böyle bir durulma karşılaşmanız durumunda kapı ve pencereleri açarak ortamı iyice havalandırınız.

Kullandığınız motorlu araçların elektrik sistemlerini, yakıt tanklarını ve borularını kaçağa karşı kontrol ettiriniz. Arızalı araçlarla seyahat etmeyiniz.

Kullandığınız tarımsal araçların kontrolünü yapınız. Özellikle hasat dönemlerinde araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanmanız durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğini göz önünde bulundurunuz.

Tamir veya imal işlerinde kullanılan elektrik kaynağı veya spiral gibi kıvılcım saçan aletleri kullanmadan önce bölgede olası yangına karşı gerekli önlemleri mutlaka alınız.

Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.