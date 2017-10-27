 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 107.913
  • Altın 155,710
  • Dolar 3,8230
  • Euro 4,4372
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 16 °C
FLAŞ HABERSon Dakika: KIB-TEK Münhalleri ertelendi

KKTC genelinde 8 farklı zeytin yağı markasının ürünleri toplatılıyor!

» »
KKTC genelinde 8 farklı zeytin yağı markasının ürünleri toplatılıyor!
KKTC genelinde 19 firmanın 8’inin zeytin yağlarında “tağşiş” tespit edildi. Tarım ve Doğal Bakanlığı açıklamasına gör söz konusu yağlar toplatılıyor.

Gıda ve Yem Yasası’nın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak 16-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tarım Dairesi müfettişleri tarafından zeytin yağlarında “tağşiş (başka bir madde karıştırma)” olup olmadığının, tespiti amacıyla ülkede ambalajlanan 19 farklı firmanın ürünlerinden numune alınarak, Bursa’daki Gıda Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığına bağlı Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre,  yapılan analiz neticelerinde 19 üründen 8’inde karışım olduğu tespit edildi.

Karışım olan zeytin yağları “Zeytin Yağı İmal ve Satışı Hakkında Daha İyi Hükümler Koyan” yasanın Ticaret Dairesi’ne verdiği yetki çerçevesinde piyasadan toplatılmaya başlandı.   

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tüketicilere güvenli gıda ulaştırılması misyonuyla gıda denetimlerini sürdürerek, çıkan sonuçları şeffaflık politikası çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

Yapılan analizlerde; yağlarında tağşiş tespit edilen firmalar şunlar:

“Vahorina, Binnaz, Hq-Vahorina, Kıbrıs Evi, Tüccaroğlu, Mavi Yeşil, Baron, Çağlayan.”

Yağları temiz olduğu belirtilen firmalar ise şunlar:

“Ada, Mer Naturel, Alemdağ, Kırımlı, Yeşil Lefke, Aydın, Kantara, Bafra, Bella, Ciklos, Antik, Arsal.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • KKTC genelinde 8 farklı zeytin yağı markasının ürünleri toplatılıyor!27 Ekim 2017 Cuma 12:44
  • Saatler Pazar günü değişiyor!27 Ekim 2017 Cuma 12:41
  • Başbakan Özgürgün Kaya'yı kabul etti27 Ekim 2017 Cuma 11:53
  • Siber: “Kadınların siyasette daha görünür olması önemli”27 Ekim 2017 Cuma 11:51
  • 43 yaşında hayata gözlerini yumdu...27 Ekim 2017 Cuma 11:38
  • Avcılık Federasyonu: “Siyasetle ilgimiz yok”27 Ekim 2017 Cuma 11:31
  • Halil Ziya Salı günü Mormenekşe’de defnedilecek27 Ekim 2017 Cuma 11:27
  • Önemli iddia: HP Demokrasi Mitingi'ne AKP'nin telkini ile mi katıldı?27 Ekim 2017 Cuma 11:03
  • Avunduk: “Türkiye’nin tecrübe ve bilgi birikiminden yaralanmalıyız”27 Ekim 2017 Cuma 10:41
  • Özersay iddialara "alnım açık vicdanım rahat" cevabı verdi27 Ekim 2017 Cuma 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti