KKTC genelinde 8 farklı zeytin yağı markasının ürünleri toplatılıyor!

KKTC genelinde 19 firmanın 8’inin zeytin yağlarında “tağşiş” tespit edildi. Tarım ve Doğal Bakanlığı açıklamasına gör söz konusu yağlar toplatılıyor.

Gıda ve Yem Yasası’nın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanarak 16-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Tarım Dairesi müfettişleri tarafından zeytin yağlarında “tağşiş (başka bir madde karıştırma)” olup olmadığının, tespiti amacıyla ülkede ambalajlanan 19 farklı firmanın ürünlerinden numune alınarak, Bursa’daki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Gıda Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan analiz neticelerinde 19 üründen 8’inde karışım olduğu tespit edildi.

Karışım olan zeytin yağları “Zeytin Yağı İmal ve Satışı Hakkında Daha İyi Hükümler Koyan” yasanın Ticaret Dairesi’ne verdiği yetki çerçevesinde piyasadan toplatılmaya başlandı.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tüketicilere güvenli gıda ulaştırılması misyonuyla gıda denetimlerini sürdürerek, çıkan sonuçları şeffaflık politikası çerçevesinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceği belirtildi.

Yapılan analizlerde; yağlarında tağşiş tespit edilen firmalar şunlar:

“Vahorina, Binnaz, Hq-Vahorina, Kıbrıs Evi, Tüccaroğlu, Mavi Yeşil, Baron, Çağlayan.”

Yağları temiz olduğu belirtilen firmalar ise şunlar:

“Ada, Mer Naturel, Alemdağ, Kırımlı, Yeşil Lefke, Aydın, Kantara, Bafra, Bella, Ciklos, Antik, Arsal.”