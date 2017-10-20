KKTC genelinde sirenler çalacak, yollar trafiğe kapatılacak

“Sivil Savunma Afet ve Acil Durumlara Milli Müdahale Tatbikatı-2017 25 – 26 Ekim tarihlerinde icra edilecek.

Tatbikat senaryo gereği, 25 Ekim’de, 10.04 itibarıyla Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün, Kıbrıs’ta merkez üssü Girne’nin 20 kilometre kuzeyinde denizde meydana gelen 7.3 büyüklüğünde depremi bildirmesiyle başlayacak.

25 Ekim tarihinde Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt İskele ve Lefke’de eş zamanlı gerçekleşecek tatbikat kapsamında 6 özel durum, 5 ara durum icra edilecek.

26 Ekim Perşembe günü Girne Turizm Limanı bölgesinde 15.00’te başlayacak Seçkin Gözlemci Günü Tatbikatı kapsamında toplam 23 senaryo gerçekleştirilecek.

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” ve “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla toplamda 2 gün sürecek tatbikatta 83 kurum, bin 296 personel ve 280 araç görev alacak.

ÜLKE GENELİNDE SİRENLER ÇALACAK

Tatbikat senaryosu gereği 25 Ekim Çarşamba günü saat 10.04 itibarıyla KKTC genelinde eş zamanlı olarak tüm ikaz sirenleri, 26 Ekim Perşembe günüyse 15 itibarıyla Girne kent merkezindeki ikaz sirenleri çalıştırılacak.

TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Tatbikatın provası 24 Ekim Salı 14.00-18.30 saatleri arası Girne Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki çemberden başlayacak ve limanda bulunan Sahil Güvenlik telli bölgesi ile Gemyat Delta Marina bölgesini kapsayacak.

Söz konusu güzergâhta 24 Ekim Salı günü 11.00-13.30 saatleri arası trafik tek şeritten verilecek, 13.30 – 18.30 saatleri arası trafiğe tamamen kapalı olacak.

26 Ekim Perşembe günü aynı yol güzergâhında trafik akışı 09.00-11.00 saatleri arası tek şerit 11.00-18.30 saatleri arası tamamen kapalı olacak.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi, tatbikat dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son bir buçuk yılda yaptıkları çalışmaların hâsılasını toplayacaklarını kaydetti.

Çelebi, ayrıca eksikliklerin görülüp teknolojik yeni sistem araç-gerecin imkân ve kabiliyetlerinin deneneceğini ifade etti.

Çelebi, tüm bunlar yanında bir diğer amacın da halkın güvenini tazelemek olduğunun altını çizerek “Bize güven ne kadar fazlaysa, o kadar güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Çelebi’nin konuşmasının ardından Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Harekât ve Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar tatbikatla ilgili bilgi verdi.

Tatbikatın “Seçkin Gözlemci Günü” programına göre, tatbikat öncesi konuşmalar yapılıp, Arama-Kurtarma Sergisi gezilecek, tatbikatın ardındansa protokol konuşmaları yapılacak.