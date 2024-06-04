  • BIST 10556.8
  • Altın 2427.404
  • Dolar 32.1783
  • Euro 35.1277
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

KKTC genelinde su kesintisi…

» »
‘Su Temin Projesi’ kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle yarın KKTC geneline su verilemeyecek.
KKTC genelinde su kesintisi…

‘Su Temin Projesi’ kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle yarın KKTC geneline su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Su Temin Projesi’ kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle yarın saat 08.00’dan itibaren su kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarın başlanacak olan onarım çalışmaları sırasında KKTC geneline su sağlanamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme-kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner Dairesi'nden küçükbaş hayvan üreticilerine çağrı...03 Haziran 2024 Pazartesi 14:59
  • TÜRK-SEN: Asgari ücretlilerle alay edildi03 Haziran 2024 Pazartesi 14:37
  • 24 bin 500 Dolar'la Ercan'dan çıkmak istedi!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:36
  • Kıbrıslı Rum mahkemede... "Kuzeye getirmem karşılığında 100 Dolar verdiler..."03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Kiracısının elektrik panelini ve su sayacını kırdı!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:35
  • Uyuşturucu ithal etti... 6 Yıl hapis yatacak!03 Haziran 2024 Pazartesi 14:34
  • Erhürman: Her şeyi allem gallem ettiniz03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK’dan ara seçimde muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarına çağrı03 Haziran 2024 Pazartesi 14:33
  • YSK'dan ara seçim açıklaması03 Haziran 2024 Pazartesi 13:51
  • Meclis ilk denemede toplanamadı...03 Haziran 2024 Pazartesi 13:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti