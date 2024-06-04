KKTC genelinde su kesintisi…

‘Su Temin Projesi’ kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle yarın KKTC geneline su verilemeyecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ‘Su Temin Projesi’ kapsamında Geçitköy Pompa İstasyonu’nda oluşan arıza nedeniyle yarın saat 08.00’dan itibaren su kesintisi meydana geleceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yarın başlanacak olan onarım çalışmaları sırasında KKTC geneline su sağlanamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme-kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz etmektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.