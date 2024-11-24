KKTC Güreş Milli Takımı, Kosova’da üçüncü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Milli Takımı, Kosova’da 17. Adem Jashari Uluslararası Güreş Turnuvası’nda erkeklerde ve kadınlarda takım halinde üçüncü oldu.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar’dan alınan bilgiye göre, erkeklerde 1 gümüş, 4 bronz madalya, kadınlarda 5 bronz madalya elde edildi.

Kafilede hakem olarak yer alan ve 6 final müsabakasını yöneten Serkan Köse, gösterdiği adil yönetimiyle takdir topladı.

Dereceye giren güreşçiler:

Kadınlar: 42 kg Aleyna Gökkan, 46 kg Nazlı Çiftçi, 49 kg Pınar Gül Ertürk, 54 kg Deniz Kadam, 67 Melek Demet (bronz madalya).

Erkekler: 15 yaş 45 kg Arda Dumrul (gümüş madalya), 63 kg Hasan Nazlı, 70 kg Mahmut Elmasri, 17 yaş 65 kg Eyyüp Köse, 71 kg Hüseyin Ekin (bronz madalya).

Kadın Milli Takım Antrenörü Perihan Yıldız, ilk kez kadınlar güreşinde yurt dışı deneyimi yaşadıklarını, bu başarıların tesadüf olmadığını ileriki maçlarda göstereceklerini kaydetti. Erkek Milli Takım Antrenörü Ömer Çavuşoğlu çok eksikleri olduğunu, ama çalışarak daha büyük ve başarılı sonuçlar alabileceklerini söyledi.

KKTC Güreş Milli Takım Kafilesi, 24 Kasım Pazar günü yurda dönecek.