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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği’nden mesaj

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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği’nden mesaj
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türkü’nün, İngiliz Sömürge idaresine karşı direnişinin 59. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek, İngiliz çelik zırhlıları ile otomatik silahlarına karşı, iman dolu göğsünü siper ederek, kurtuluş mücadelesinin ilk kıvılcımını yakanları, saygı ve minnetle andıklarını kaydetti.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü mesajında, var oluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının  egemenlik ve bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya kanıtladığını ifade etti.

Bugün gelinen aşamada, halkın yaşayabilir ve kalıcı bir barıştan yana olduğunu belirten Ömürlü, “Ne AB’ye  ne de Rum tarafına güvenmediğimiz için, olası bir barışın korunmasında, Anavatanımız Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, iki kesimlilik ve siyasi eşitliğimiz vazgeçilmez koşullarımızdır” dedi.

                                           

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