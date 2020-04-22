"KKTC Halkı ile Milletimizin Aydınlık Yarınlarının Umut Tomurcuklarısınız"

Tatar Çocuklara Seslendi : Sizler, tüm Dünyanın olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı ile Milletimizin Aydınlık Yarınlarının Umut Tomurcuklarısınız

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Halkı, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu desteklediğini, bu tarihi gelişmeleri örnek alarak verdiği mücadele ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile koloni idaresindeki bir topluluk noktasından, devlet sahibi bir halk noktasına geldiğini belirtti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’ncü yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile bu bayram bizim için de çok değerlidir, önemlidir” dedi.

Tatar’ın mesajı şöyle:

“ Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı;

Esir edilmek istenen Türk Milletinin kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde olsak da büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu desteklemiş, bu tarihi gelişmeleri örnek alarak verdiği mücadele ve Anavatan Türkiye’nin desteği ile koloni idaresindeki bir topluluk noktasından Devlet sahibi bir halk noktasına gelmiştir. Dolayısı ile bu bayram bizim için de çok değerlidir, önemlidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’ demek suretiyle milli egemenliğine dayanan bir demokrasi anlayışının temelini atarken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza verdiği önemi de ortaya koyarak 23 Nisan’ı çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir.

Bu nedenle ben de geleceğimiz anlamına gelen çocuklarımıza hitap ederek şunları ifade etmek istiyorum:

Sevgili çocuklar;

Sizler, tüm dünyanın olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ile milletimizin aydınlık yarınlarının umut tomurcuklarısınız.

İnşallah, savaşların olmadığı, adaletin hüküm sürdüğü, haksızlıkların giderildiği, refah ve mutluluk içinde bir dünya sizin sayenizde oluşacaktır.

Sizleri en iyi, en donanımlı bir şekilde yarınlara hazırlamak bizim en temel görevimizdir.

Covid-19 salgını ile mücadelemiz nedeniyle sıkıntılı günler geçirsek de bugünleri hep birlikte aşacağımızdan emin olunuz.

Yarınlar sizlerindir, milletimizindir, Devletimizindir.

Ne yazık ki tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl meydanlarda, spor salonlarında, caddelerde kutlayamayacağız.

Ancak Covid-19 salgınından korunmak için evlerimizde kalıyor olmamız bayram sevincimizi yaşamamıza engel değildir.

Geliniz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bayram coşkusunu ve kutlamalarını evlerimize, balkonlarımıza, pencerelerimize taşıyalım.

Geliniz, İstiklal Marşımızı 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de evlerimizde okuyarak kutlamalarımızı gerçekleştirelim.

Sevgili Çocuklar, uzun süreden beridir, Covid-19 nedeniyle okulunuzdan, arkadaşlarınızdan, parklardan ve oyun alanlarınızdan uzak olduğunuzun, evlerinizde zaman geçirmek zorunda kaldığınızın farkındayız…

Lütfen, bu zor süreci iyi değerlendiriniz.

Bizim sizlerden beklentimiz, bu dönemde kendinizi geliştirmek için bol bol yararlı bilgiler edinmeye çalışmanız, Eğitim Bakanlığımız veya okulunuzun sağladığı olanaklardan yararlanarak derslerinizi takip etmeniz, yararlı oyunlarla vakit geçirmeye çalışmanızdır.

Unutmayınız; Bugünleri birlik ve beraberlik içinde mutlaka atlanacak aydınlık günlerimize kavuşacak, daha güzel yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve TBMM’nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere, Türk Kurtuluş Savaşı’na, Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş, özgürlük ve egemenlik mücadelesine emeği geçmiş herkesi saygı, rahmetle anıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgilerimi sunuyorum.”