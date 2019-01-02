KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars Daü Rektörü Prof. Dr. Necdet osam’ı ziyaret etti

2 Ocak 2019 Çarşamba günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen söz konusu ziyarette KKTC İçişleri Bakanlığı ve DAÜ arasında olması muhtemel iş birlikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

İmzalanacak olan iş birliği protokolleri ile KKTC İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışma alanları ve DAÜ arasında ilişkilerin daha da güçleneceğinin vurgulandığı ziyaret sırasında, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cem Tanova, Prof. Dr. Sevin Uğural, Prof. Dr. Naciye Doratlı ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da hazır bulundu.