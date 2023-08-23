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KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan transit vize kararı konusunda açıklama

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KKTC İçişleri Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin almış olduğu transit vize kararı konusunda açıklama yaptı.
KKTC İçişleri Bakanlığı’ndan transit vize kararı konusunda açıklama

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti vize rejimi gereği daha önceden de uygulamada olan ve Pandemi dönemi olağanüstü koşullar nedeniyle yumuşatılmış transit vize uygulaması, Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin aldığı kararla yeniden uygulanmaya başlanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki devletlerarası anlaşmalar ve iş birliği protokolleri çerçevesinde, alınan kararla halkımızın da uzun süredir hassasiyet gösterdiği ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması adına transit vize uygulamasına geçilmesi, KKTC’nin geleceği açısından önemli bir adımdır.

KKTC ekonomisinin gelişmesinde lokomotif sektörlerden biri olan üniversitelerimizin kayıtlı öğrencileri uygulamadan etkilenmeyeceği gibi alınan kararlar, öğrenci kalitesinin artmasına ve ülke itibarımızın güçlenmesine de katkı koyacaktır. KKTC en güvenli ve öğretim kurumları ile kaliteli eğitim alınacak ülkelerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti Göç İdaresi’nin kararı ile uygulamaya giren transit vizeye ek olarak, kısa süre içerisinde uygulamaya koyacağımız e-vize otomasyon sistemi ile hem ülkeye girişler daha kontrollü olacak, hem de yükseköğrenimde öğrenci kalitesi artacaktır. Böylelikle ülkemiz kazanacaktır.”

 
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