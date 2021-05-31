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KKTC ile Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişler Konusunun Bugün Netleşmesi Bekleniyor

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KKTC ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlerin başlaması konusunun bugün netlik kazanması bekleniyor.
KKTC ile Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişler Konusunun Bugün Netleşmesi Bekleniyor

KKTC ile Güney Kıbrıs arasında karşılıklı geçişlerin başlaması konusunun bugün netlik kazanması bekleniyor.


Fileleftheros ve diğer gazeteler, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarının karşılıklı geçişlere açılması konusunun bugün netlik kazanacağını belirtirken KKTC Başbakanı Ersan Saner’in dün konuya ilişkin yaptığı açıklamaya da geniş şekilde yer verdi.


Gazete, kapıların karşılıklı geçişlere açılmasının kesin kabul edildiğini, sadece prosedürün nasıl olacağının karara bağlanmasının beklendiğini belirtirken Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in bugün Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun’la telekonferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceğini aktardı.


Haberde, Mavroyannis’in bugün ayrıca BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la da bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği vurgulandı.

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