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KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Bir Değişiklik Yok

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Güneyde Sağlık Bakanı Uyardı… “Aşı Zorunluluğu Seçeneği Masada”
KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Bir Değişiklik Yok

Güney Kıbrıs’ta artan koronavirüs vakaları ve küresel ölçekte “Omicron” varyantının yayılmasından duyulan endişe nedeniyle zorunlu aşı seçeneğinin masada olduğu bildirildi.

Politis’e göre Sağlık Bakanı Mihalis Hacipendalas, son dönemde vaka sayısında görülen artışa işaret ederek aşılama olmasaydı daha çok hasta ve can kaybı yaşanacağını belirtti. Ek kısıtlama önlemi alınıp alınmamasının vatandaşa bağlı olacağını da söyleyen bakan, aşı zorunluluğu getirilmesi ihtimalinin de masada olduğu uyarısında bulundu.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun, aşı prosedürünü tamamladıktan 7 ay sonra hatırlatma aşısı olmayan kişilerin Safepass’larının iptal edilmesi yönünde ürettiği kararın 18 Aralık’tan itibaren yürürlüğe gireceğini hatırlattı.

Gazete, Kasım ayında 9 bin 440 vaka saptandığını, bu kişilerin önemli bölümünün okullarda yapılan testlerde tespit edildiğini belirtti. Habere göre, 1 Kasım-2 Aralık döneminde okullarda 1 milyon 565 bin 308 test yapıldı, 540 vaka tespit edildi, sadece 10 gün içerisinde, büyük çoğunluğu ilkokullarda olmak üzere toplam 267 yeni vakaya rastlandı.

Alithia ve Haravgi, iki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Rum eş başkanı Leonidas Filaktu’yu kaynak göstererek, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarından geçişlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını yazdı.

Habere göre Filaktu geçişlerde aranan kriterlerde bir değişiklik olmadığını, aşısızlardan 72 saatlik, aşılılardan ise bir haftalık negatif sonuçlu PCR veya antijen testi istendiğini söyledi.

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