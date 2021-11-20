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KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Test Koşulu

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KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Test Koşulu
KKTC İle Güney Kıbrıs Arasındaki Geçişlerde Test Koşulu

İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde, aşılı kişilerden de negatif antijen/PCR test istenmesi yönünde alınan kararın gerekli olduğunu vurguladı.


Haravgi ve diğer gazeteler, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Rum Eşbaşkanı Leonidas Filaktu’nun, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerde, aşılı kişilerden de negatif antijen/PCR test istenmesi yönünde alınan kararın gerekli olduğunun altını çizdiğini  yazdılar.


Habere göre Filaktu, KKTC’deki vaka sayılarının artmasının, geçişlerde uygulanacak kuralların 2’nci kategoriden 3’e yükseltilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu iddia ederek, iki kategori arasındaki tek farkın, 22 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren aşılı kişilerden de negatif antijen veya PCR testi istenmesi olduğunu belirtti.


Fileleftheros ve diğer gazeteler ise, Güney Kıbrıs’ta da gözlemlenen vaka artışları sebebiyle yeni önlemlerin uygulanmasının gündemde olduğunu, dün toplanan bilim kurulunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e konuyla ilgili görüşlerini yazılı olarak gönderdiğini yazdılar.


Habere göre bilim kurulu üyeleri, toplu etkinliklere kısıtlama getirilmesi, ilkokulda maske kullanımının yeniden başlaması, düğün, spor salonları gibi bazı alanlarda aşılılardan da test istenmesi, iş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçilmesi gibi bir dizi öneriyi Anastasiadis’e sundular.


Gazete, bilim kurulu üyelerinin Pazartesi günü Rum Sağlık Bakanlığı’yla yapacakları görüşmede önlemlerin yeniden ele alınacağını da aktardı.


Öte yandan dün Güney Kıbrıs’ta 475 yeni vaka tespit edildi.


Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün 475 yeni vaka tespit edildiğini ve pozitiflik oranının ise yüzde 0,77’ye yükseldiğini belirterek, 85 kişinin hastanelerde tedavi gördüklerini kaydetti. 

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