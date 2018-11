Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Bişkek Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgızistan hükümetiyle yüksek eğitim ve öğretim, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde sürdürülen iş birliğinin her geçen gün arttığını belirtti.

KKTC'nin 35. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yapan Keskin, ülkesinin tarihi gelişim sürecini, Türkiye ile bağı ve Kırgızistan ile ilişkilerini değerlendirdi.

Kırgızistan ile 12 yıldır iş birliğini sürdürdüklerini ifade eden Keskin, "Tam 12 yıl önce Kuzey Kıbrıs'ımızın Beşparmak Dağları ile Kırgızistan'daki Tanrı Dağlarını bir araya getirdik. Atalarımızın yaşadığı bu kadim topraklarda bulunmak şahsım için sadece bir görevden ibaret değildir, sevgidir, onurdur ve gururdur." diye konuştu.

Keskin, KKTC ile Kırgızistan arasında nitelikli insan kaynağı ihtiyacı başta olmak üzere yüksek eğitim ve öğretim, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler çerçevesinde sürdürülen iş birliğinin her geçen gün arttığını vurguladı.

"MUTLU BARIŞ HAREKATI SADECE KIBRISLI TÜRKLERE DEĞİL, KIBRISLI RUMLARA DA BARIŞ GETİRDİ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, 15 Kasım 1983 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla dünya ve tarih önünde ilan edildiğini hatırlatan Keskin, KKTC'nin o tarihten bu yana Türkiye'nin desteğiyle günden güne gelişerek güçlendiğini ve yüzlerce turizm tesisi, 182 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversiteleri ve üretime dayalı ekonomik faaliyetleriyle dikkati çektiğini belirtti.

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine yönelik katliama son vermek için meşru haklarını kullanarak, 20 Temmuz 1974 yılında gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'na işaret ederek, "Harekatın gerçekleştirildiği 20 Temmuz 1974 tarihi, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Mutlu Barış Harekatı sadece Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da barış getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Barış harekatında şehit düşen kahraman Mehmetçiklere ve sivil halka Allah'tan rahmet, gazilere minnet ve şükranlarını sunan Keskin, şunları kaydetti:

"Ulusal ve uluslararası alanda bizlere her daim destek veren ana vatan Türkiye Cumhuriyeti devleti ve halkı sayesinde, 20 Temmuz 1974’ten bugüne Kıbrıs halkı huzur ve barış içerisinde yaşamaktadır. Bilinmelidir ki, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantisi dışında bir anlaşmanın Kıbrıs adasında icra edilmesi mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti halkı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ayrılmaz bir bütündür, et ve tırnak gibidir, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de bu birliktelik devam edecektir."