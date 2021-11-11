KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Meryem Ceren Kırma’ya bugün otopsi yapılacağını söyledi. Hüseyin Ekmekçi, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde 8 yaşındaki çocuğa otopsi yapılması için pozitif basınçlı bir ameliyahane oluşturulduğunu belirtti. Başka çocuklar ölmesin ve Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni belirlenmesi için doktorlar ve hemşireler kendilerine riske atarak bugün otopsi yapıyor.

Otopsi yapılması için yasal gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.