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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

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KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma  Covid-19 nedeni ile  hayatını kaybetti.
KKTC ilk kez Covid-19'dan hayatını kaybeden bir hastaya otopsi yapılıyor

KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle acı bir ölüm yaşandı. 8 yaşındaki Meryem Ceren Kırma  Covid-19 nedeni ile  hayatını kaybetti.

Haber Kıbrıs Dijital Grup Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi Meryem Ceren Kırma’ya bugün otopsi yapılacağını söyledi. Hüseyin Ekmekçi, Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde 8  yaşındaki  çocuğa otopsi yapılması için pozitif basınçlı bir ameliyahane oluşturulduğunu belirtti.  Başka çocuklar ölmesin ve Meryem Ceren Kırma’nın kesin ölüm nedeni  belirlenmesi için doktorlar ve hemşireler kendilerine riske atarak bugün otopsi yapıyor.

Otopsi yapılması için yasal gerekli izinlerin alındığı öğrenildi.

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