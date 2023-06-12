KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık: Tek seçenek KKTC’yi tanımanız

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, AB ile BM’ye “iki devletli çözüme ve barışa” saygı çağrısı yaptı. Işık, "Tek seçenek KKTC’yi tanımanız" dedi.

KKTC İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, AB ile BM’ye “iki devletli çözüme ve barışa” saygı çağrısı yaparak, “Anlaşma ve iş birliği yolunu açacak tek seçenek KKTC’yi tanımanız” dedi.

BM ve AB’nin izolasyon ve ambargoların sadece Kıbrıslı Türklere uygulanmasına seyirci kalmak ve taraf olmakla suçlayan Işık, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın raporunda Kıbrıslı Rumların bir planı değil Kıbrıs sorununun çözümünü reddettiğini belirttiğini söyledi.

Rum lider Nikos Hristodulidis'in görüşmelerle ilgili açıklamasına da işaret eden Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıslı Rumların bu ısrarının 60 yıldır sürdürdükleri uzlaşmazlığı perçinlemek ve meşrulaştırmak için olduğunu savundu.

Yazılı açıklamasında, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’yi ziyaretini de değerlendiren Işık, bu ziyaretin Kıbrıs Türk halkına moral ve güç verdiğini kaydetti.

Hasan Yılmaz Işık, “Bağımsızlığımıza kararlılıkla sahip çıkan Büyük Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘insan hakları’ şampiyonluğu yapan AB’ye tarihi bir mesaj verdi” dedi.