KKTC İnsan Hakları Derneği: 'Cumhurbaşkanına Londra'da yapılan saldırıyı protesto ediyoruz'

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Londra’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup öğrenci tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Işık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Londra’da Kıbrıs konusunda konferans vermek için King’s Kolej’e giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir grup Rum öğrencinin protesto etmesi ve konvoyun önünü keserek saldırı girişimden bulunmasını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’in kınamasını derneğimiz bugüne kadar beklemiş ancak böyle bir açıklama yapılmadığını esefle gözlemlemiştir” ifadelerine yer verildi.

Işık, “Yunan Bayrakları ile KKTC Cumhurbaşkanı şahsında, gerçekte Kıbrıs Türkü’ne yapılmakta olan bu saldırıyı derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” diyerek, “Dernek olarak Kıbrıs’ın bir Rum adası olmadığını ve Kıbrıs Türklerinin ‘devlet hakkını’ kabul ettiğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra’da yapılan saldırıdan dolayı ‘özür’ dilemesi için Hristodulis’e çağrıda bulunduklarını” da kaydetti.