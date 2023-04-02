  • BIST 4.812,93
  • Altın 1213.935
  • Dolar 19.1595
  • Euro 20.7705
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAHatay Samandağ'da art arda depremler yaşanıyor

KKTC İnsan Hakları Derneği: 'Cumhurbaşkanına Londra'da yapılan saldırıyı protesto ediyoruz'

» »
KKTC İnsan Hakları Derneği: 'Cumhurbaşkanına Londra'da yapılan saldırıyı protesto ediyoruz'
KKTC İnsan Hakları Derneği: 'Cumhurbaşkanına Londra'da yapılan saldırıyı protesto ediyoruz'

KKTC İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Y. Işık, Londra’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Londra'da bir programa katılacağı sırada bir grup öğrenci tarafından engellenmeye çalışılmasını kınadı.

Işık, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Londra’da Kıbrıs konusunda konferans vermek için King’s Kolej’e giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı bir grup Rum öğrencinin protesto etmesi ve konvoyun önünü keserek saldırı girişimden bulunmasını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulis’in kınamasını derneğimiz bugüne kadar beklemiş ancak böyle bir açıklama yapılmadığını esefle gözlemlemiştir” ifadelerine yer verildi.

Işık, “Yunan Bayrakları ile KKTC Cumhurbaşkanı şahsında, gerçekte Kıbrıs Türkü’ne yapılmakta olan bu saldırıyı derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” diyerek, “Dernek olarak Kıbrıs’ın bir Rum adası olmadığını ve Kıbrıs Türklerinin ‘devlet hakkını’ kabul ettiğini açıklaması ve Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra’da yapılan saldırıdan dolayı ‘özür’ dilemesi için Hristodulis’e çağrıda bulunduklarını” da kaydetti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Oğuz, Hayvancılar Birliği'ni ziyaret etti!02 Nisan 2023 Pazar 13:37
  • Halkın Partisi, Çamlıbel’de vatandaşlarla bir araya geldi02 Nisan 2023 Pazar 13:22
  • Töre, Sadıkoğlu'nu anma törenine katıldı02 Nisan 2023 Pazar 13:16
  • Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak...02 Nisan 2023 Pazar 10:24
  • Milli Eğitim Bakanlığı ile KTEV Arasında Protokol02 Nisan 2023 Pazar 09:58
  • Binada Yangın Çıktı02 Nisan 2023 Pazar 09:40
  • 2 Farklı Bölgede Hırsızlık02 Nisan 2023 Pazar 09:33
  • 35 Yaşındaki Azat Evinde Ölü Bulundu02 Nisan 2023 Pazar 09:29
  • Fuat Oktay, KKTC'deki temaslarını tamamlayarak ayrıldı02 Nisan 2023 Pazar 09:27
  • Toplu Taşımacılar Birliği başkanlığına Bekir Beksan Akandere getirildi01 Nisan 2023 Cumartesi 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti