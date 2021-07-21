KKTC İnsan Hakları Derneği, Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi.

KKTC İnsan Hakları Derneği, Maraş’ın açılması planını durdurmak için AB nezdinde Rum tarafının girişim başlattığını belirterek, Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılmasını istedi.
Dernek, yazılı açıklamasında, Maraş’taki vakıf mallarına sahip çıkılması için hükümet ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne çağrı yaptı.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan da, AB’den “Ada üzerindeki yetki suiistimallerine” son vermesini istemesini talep etti.
Açıklamada ayrıca, Kıbrıs Türk halkının Kurban Bayramı kutlandı.
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