KKTC İnsan Hakları Derneği’nden 19 Mayıs Mesajı

KKTC İnsan Hakları Derneği, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı mesaj yayımlayarak kutladı.

Türk halkının “Özgürlük Savaşı” olarak kabul ettiği bu günün anlam ve öneminin, Kıbrıs Türk halkı için barış ve çözüme özgürlük savaşıyla ulaşmasıyla daha da arttığını kaydeden dernek, federal çözümde ısrar ettiği gerekçesiyle Meclis’teki bazı muhalefet partilerini eleştirdi.

İnsan Hakları Derneği açıklamasında, bu partilerin güvendikleri BM ve AB ise, bugün Suriye ve Filistin’de yaşanan insanlık trajedisinden ders alamıyorlarsa bu mihrakların hukukundan ve siyasetinden Kıbrıs Türk halkına bir hayır olamayacağı belirtildi.