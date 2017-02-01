KKTC iş güvenliği konusunda yine sınıfta kaldı...

Girne Sosyal Konutlar bölgesinde çekilen fotoğrafta, inşaat işçilerinin beşinci katta adeta cambaz gibi ölüme meydan okuyarak işledikleri görüntü, sosyal medyada paylaşılarak büyük tepki topladı.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Kıbrıs'ın kuzeyinde insan hayatına verilen değerin bir örneği daha ortaya çıktı.

Girne Sosyal Konutlar bölgesindeki bir apartmanda işleyen inşaat emekçilerinin baretsiz ve korumasız bir şekilde adeta ölümle dans ederek çalışması, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Hiçbir güvenlik önlemi alınmayan inşaatta işçiler çalışmaya devam ederken, duyarlı bir vatandaş olayı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Fofoğrafın üzerine, "Burası Girne Sosyal Konutlar bölgesi, burası KKTC!" yazan vatandaş, hiç bir güvenlik önlemi alınmaksızın çalıştırılan işçilerle ilgili olarak "Yetkililer nerede?" diyerek isyan etti.