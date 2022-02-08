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KKTC, İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’na Katılıyor

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KKTC, İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’na Katılıyor
KKTC, İstanbul EMİTT Turizm Fuarı’na Katılıyor

Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı,Turizm Tanıtma ve Pazarlama çalışmaları kapsamında İstanbula’da 09 Şubat – 12 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek “EMITT 2022 Turizm Fuarına” katılıyor.

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Türkiye’nin en büyük ve en prestijli, dünyanın ilk 4 büyük fuarı arasına girmiş turizm fuarlarından olan EMITT 2022 Turizm Fuarı’na Başbakan Yardımcılığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç başkanlığında, Bakanlık yetkilileri, turizm tanıtma memurları ve sektör temsilcilerinden oluşan profesyonel bir heyet yer alacak.

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