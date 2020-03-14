KKTC izole edildi,, herkes hassasiyet göstermeli

"Zamanında aldığımız kararlarla KKTC tehditlerden izole edilmiştir. Tüm bu önlemlerin netice verebilmesi için herkesin hassasiyet göstermesi lazım" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, hükümetin günlerdir aldığı kararlarla halkın sağlığını korumayı ve koronavirüs vakalarının çoğalmamasını amaçladıklarını kaydederek "Zamanında aldığımız kararlarla KKTC tehditlerden izole edilmiştir. Tüm bu önlemlerin netice verebilmesi için herkesin hassasiyet göstermesi lazım" dedi.

Tatar, tedbirlerin uygulanması için halkın desteğini beklediklerini vurgulayarak "O zaman vaziyeti kurtaracağımıza ve bu virüsün bizi es geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü olağanüstü toplantısında alınan kararların basına açıklanması sırasında, Başbakan Tatar da konuştu, bakanlarla birlikte soruları da yanıtladı.

Başbakan Tatar, aldıkları kararlarla ülkeyi izole ettiklerini belirterek KKTC vatandaşlarının dün açıkladıkları 23 ülkeden gelmesi halinde 14 gün gözetim altında kalması kararları da bulunduğunu hatırlattı ve bu kararların yaşama geçebilmesi için halktan destek beklediklerini vurguladı.

"OHAL KOLAY DEĞİL"

Dün akşam Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın toplantıya bir saat başkanlık ettiğini, olağanüstü durumun konuşulduğunu ancak gelinen aşamada bunun kolay bir süreç olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Tatar, "OHAL ve insanları evlerine kapamak o kadar kolay bir süreç değildir" diye konuştu.

Başbakan Ersin Tatar, olağanüstü durum ilanının "halkı bambaşka bir noktaya taşıyacak bir zihniyetin ifadesi olduğu" görüşünü ifade ederek şöyle konuştu:

"Bizim yaptığımız tedbirler, yaptığımız çalışmalar kamuoyundan da büyük destek görmüştür. Bunların uygulanmasında halkımızın, her kesimin, medyanın, sivil toplumun desteğine muhakkak ihtiyacımız vardır. Niçin vardır, hepimiz için, çocuk çoluğumuz için ailelerimiz için, hepimizin sağlığı için. Temel ihtiyaçlarımızın karşılanması için marketler, fırınlar, eczaneler ve benzin istasyonları açık.

"DEVLET MİNİMUM ÇALIŞANLA HİZMETLERİNİ SÜRDÜRECEK"

Tabi ki insanlarımızın hizmet alabilmesi için devlet, minimum çalışanla hizmetlerini devam ettirecektir.

Bu iki hafta içinde genel anlayış insanlarımızın kalabalıklardan uzak durmaları gerektiğidir. Bütün bu uğraşlar, tedbirler, virüsten kendimizi korumak içindir. Dünyayı saran, dünyaya tehdit oluşturan Avrupa'ya kadar gelen bu virüsün elbette bizim sınırlarımızı da zorlama riski vardır. Ancak hamdolsun şu an vaka sayısı 5'tir. Yeni vakaların olmaması için tedbirler alınmaktadır. Bütün bu önlemlerin netice verebilmesi için herkesin hassasiyet göstermesi lazım.

Kalabalıklardan uzak duralım, mümkün olduğunca özellikle idari izindeki devlet çalışanları ve özel sektör çalışanları mümkün olduğunca evde kalsınlar, aileleriyle zaman geçirsinler ve toplum içine, kalabalıklara girmeyerek kendilerini korusunlar. Bunun için toplumsal bir fedakarlık gerekir."

Başbakan Ersin Tatar, bu konuda medyaya da görev düştüğünü vurgulayarak, hem medyada hem de sosyal medyada halka doğru mesajlar verilmesi gerektiğini söyledi.

"Bu fedakarlıklar hepimizin sağlığı için" diyen Tatar, hep birlikte verilen bu mücadelenin başarılacağına inanç belirtti.

"TEDBİRLER UYGULANIRSA VİRÜSÜN BİZİ ES GEÇECEĞİNE İNANIYORUZ"

KKTC'nin tedbirleri zamanında aldığını kaydeden Başbakan Tatar, "Akşam yaratılan ortam, hiç de hak ettiğimiz bir ortam değildi. Çünkü biz bir haftadır tedbir alıyoruz. Önce charter uçuşlar durduruldu, sonra toplu taşımacılık engellendi, okullar tatil edildi. Şu aşamada artık alınan bu kararlardan daha fazlası olamaz diye düşünüyoruz. Ama ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Alınan tedbirler uygulanabilirse -ki uygulanması gerekiyor, onun için halkımızın desteğini bekliyoruz- o zaman vaziyeti kurtaracağımıza ve bu virüsün bizi es geçeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatar, halktan destek çağrısını yineleyerek "Yarın sabah kalktıklarında bir kez daha düşünsünler. Etrafta olanlara hükümetin gayretlerine çalışmalarımıza, toplum duyarlılığına, halkımızın hassasiyetlerine, yapılan özeleştirilere hep birlikte dikkat edelim" dedi.

Başbakan Ersin Tatar, marketlerin temel ihtiyaçların karşılanması için açık olduğunu ancak buralarda çok kalabalık oluşturulursa bütün uğraşların hak ettiği yere ulaşamayacağını söyledi.

Tatar, yaptıkları şeyin, "mantıklı, soğukkanlı ve panik etmeden bir takım tedbirler almak" olduğunu ifade etti.

BASIN ÇALIŞACAK

Bu süreçte kamu ve özel medya kuruluşlarının çalışmalarıyla ilgili bir karar alınıp alınmadığı sorusunu yanıtlayan Başbakan Tatar, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirlerin halka duyurulması için basının görev yapmasına ihtiyaç olduğunu da belirtti.

ÖZERSAY: "HALKIN HABER ALMA HAKKI İÇİN..."

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, TAK ve BRTK'nın halkın haber alma hakkı ve özgürlüğü için çalışmalarını minimum personelle sürdürmesi yönünde bir ilke kararı olduğunu söyledi.

Özersay, hükümetten ve polis dahil bazı kurumlardan halka ulaşması gereken duyurular için basın kuruluşlarının çalışmasının önemine işaret ederek toplum ve birey sağlığı için asgari personelle çalışmaya devam edileceğini kaydetti.

"GAZETE, RADYO VE TV'LER İÇİN SINIRLAMA DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Gazeteler, radyolar ve televizyonların faaliyetlerinin devamı noktasında bir sınırlandırmaya gitme düşünceleri de olmadığını açıkladı.

Başbakan Ersin Tatar da medya kuruluşlarının hükümete yazılı bir görüş bildirdiğini, kendilerinin de seslerinin duyurulması için medya kuruluşlarının faaliyetlerinin sürmesine karar verdiğini belirterek ancak en az personelle ve dikkatli çalışmak gerektiğini vurguladı.

Tatar, "14-15 gün bu hassasiyetin sahiplenilmesi lazım" vurgusu yaptı.

EKSİKLİĞİ HİSSEDİLEN ÜRÜNLER... TC İLE ÜST DÜZEYDE TEMAS

Başbakan Ersin Tatar, piyasada eksikliği görülen bazı ihtiyaçlar konusundaki soruyu yanıtlarken "Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile en üst düzeyde temaslarımız olmuştur. İlgili bakanlarla ve Kıbrıs Türkü'nün bütün ihtiyaçlarının TC tarafından karşılanabileceği, Sağlık Bakanlığı ile koordine içinde bize gönderilebileceği de ifade edilmiştir. Hem sağlık hem de diğer ihtiyaçlar..." dedi.

TAÇOY: "TÜRKİYE HER ŞARTTA YANIMIZDA.. TEDARİK EDECEĞİZ ANCAK KENDİ STOKLARIMIZ DA YETERLİ"

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da ülkede eksiklik olması halinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin her şartta KKTC'nin yanında olacağını ifade ettiğini söyledi.

Taçoy, "Hiç kimseye muhtaç kalmadan oradan tedarik edeceğimiz söylenmiştir. Ancak şunu da ifade etmeliyim ki kendi stoklarımız yeterli miktarda vardır ve bunlar da takip edildiği süreç içinde boşalan rafların anında doldurulması ve tedarikçileri çalışmalarıyla hiçbir eksilme olmadığı ve ülkemizde yeterinden fazla stok olduğu da kesindir" diye konuştu.

Hasan Taçoy, bu stokları önümüzdeki günlerde basın mensuplarına gösterme arzusunda olduklarını belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, temel gıda veya diğer maddelerde eksiklik ve acil bir durum olmadığını yineledi ve halkın müsterih olmasını istedi.

ALO 171 TÜKETİCİ ŞİKAYET HATTI... 119 YERDE DENETİM YAPILDI

Alo 171 tüketici şikayet hattının devrede olduğunu da hatırlatan Bakan Taçoy, son günlerde 119 yerde denetim yapıldığını, bu telefon hattına gelen şikayetlerin değerlendirildiğini bildirdi. Taçoy, denetim memurlarının çalıştığını kaydederek, halkın yüksek fiyat gibi şikayetlerini bu telefon hattına bildirebileceğini, gerekli işlemin yapılarak ceza yazılacağını anlattı. Hasan Taçoy, şu ana kadar yazılan cezalarla ilgili rakamsal verilerin yarından itibaren basına açıklanacağını da ekledi.

PİLLİ: "SIKINTI YOK.. İHTİYAÇLAR TC SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA TEMİN EDİLECEK"

Sağlık Bakanı Ali Pilli de koronavirüs testi için gerekli kitlerin Türkiye'den gelip gelmediği sorusu üzerine koronavirüsle mücadele için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile koordinasyon içinde olduklarını, şu anda herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.

TC Sağlık Bakanı yardımcılarından birinin destek ve koordinasyon için çalıştığını belirten Pilli, ihtiyaçların daha sıkıntı olmadan temin edileceğini kaydetti.