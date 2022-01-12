KKTC Jokey Kulübü Hipodrom İnşaatına Kalınan Yerden Devam Edileceğini Bildirildi

KKTC Jokey Kulübü Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile spordan da sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’a teşekkür ederek uygun koşulların oluştuğu anda, hipodrom inşaatına kalınan yerden devam edileceğini kaydetti.

KKTC Jokey Kulübü tarafından yapılan açıklamada dünyayı ve ülkeyi derinden etkileyen pandemi koşullarında birçok kuruluşun yaptığı gibi KKTC Jokey Kulübü’nün de faaliyetlerine ara verme ve üyelerinin mağduriyetinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapma yönüne gittiği belirtildi.

Açıklamada, bu çerçevede, KKTC Jokey Kulübü’nün tasarrufunda olan Alayköy’de bulunan araziye Türkiye Jokey Kulübü ile birlikte hipodrom inşa etme çalışmalarına da pandemi zorunluluğundan dolayı ara verilmek zorunda kalındığı ifade edildi.

“KKTC Jokey Kulübü’nün verdiği arayı ve Dernekler Yasası gereği Kuzey Kıbrıs Jokey Kulübü ismini KKTC Jokey Kulübü olarak değiştirmeyi bahane eden bazı çevrelerin, yetkililere verdikleri yanlış bilgiler sonucu arzu edilmeyen durumlar ortaya çıkmıştır” denilen açıklamada, “sorunların giderilmesi için gerekli hassasiyeti gösteren Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu ile spordan da sorumlu Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun’a teşekkürlerimizi sunarız” ifadeleri kullanıldı.

KKTC Jokey Kulübü olarak, uygun koşulların oluştuğu anda, hipodrom inşaatına kalınan yerden devam edileceği de bildirildi.