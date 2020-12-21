KKTC Karadeniz Kültür Derneği 21 Aralık Milli Mücadele Ve Şehitler Haftası Mesajı yayınladı:

Bugün özgürce ve bağımsız yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur içinde yaşıyor olmamızın mimarı, hiç şüphe yok ki bu vatan uğruna can veren şehitlerimizdir.

Kanlı Noel ismiyle tarihe geçen 21 Aralık 1963 saldırıları ve sonrası, sayısız masum Kıbrıs Türkü katledilip, binlercesi göçe zorlandı, birçok Türk Köyü yakılıp yıkıldı ve 11 yıl süre ile Kıbrıs Türk Halkı insanlık dışı yaşama mahkûm edildi.

Bugün bayrağımız ve devletimiz çatısı altında egemen ve bağımsız yaşıyorsak bunu 21 Aralık 1963 yılında barbar Rumların Enosis hayaliyle gerçekleştirdiği vahşi saldırılara karşı duran, mücadele verip toprakları savunan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz.

Tüm dünya bilmelidir ki; Anavatan Türkiye ile bu topraklarda var olmaya devam edeceğiz. 57 yıl geçmesine rağmen vatan için canlarını feda eden şehitlerimizi, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nda rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.