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KKTC Karadeniz Kültür Derneği anma mesajı yayınladı

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği anma mesajı yayınladı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği anma mesajı yayınladı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği anma mesajı yayınladı:     

  Kıbrıs Türk halkının uzun yıllar sürdürdüğü varoluş mücadelesinin önemli bir bölümünde öncülük etmiş, önderimiz olmuştur. Sn. Dr. Fazıl KÜÇÜK’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz.
Sn. Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün Kıbrıs Türkü’nün yolunu aydınlatan mücadelesinde, halkımızın geleceği için çok önemli bir ışık tuttuğunun bilincindeyiz. Sn. Dr. Fazıl KÜÇÜK’ün özgürlük mücadelesindeki duruşu ve düşüncelerinin KKTC’nin aydınlık geleceği ve çağdaş dünyayı yakalamak için takipçisi olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin oluşumunda ve evveliyatında yaptıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyoruz.

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