KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Civelek: '' 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günümüz Kutlu Olsun.''

Anavatan Türkiye’mizde alçak ve satılmış eller, karanlık yüzleri ile birlikte işgal planı devreye sokarcasına kalkışma içerisinde bulundular

Ama unuttukları bir şey vardı. Millet makus talihini kırma ve şanlı direnişler sergileme noktasında tarihsel köklerine dönebilme becerisini hep gösteregelmiş asalete sahiptir. Nitekim darbeler tarihine dönen tarihimize millet eliyle dur denilmiştir. Bu karanlık gecede ihanet şebekesinin savaş oyuncaklarına millet dur demiştir. Ülkesini satanlara, milletini satanlara, değerlerini satanlara, tarihini ve onurunu satanlara milletimiz, Anadolu evlatları bir Çanakkale ruhu ile karşı koymuştur.

Bizler de Kıbrıs’tan millet olma bilinci ve aynı ruhla bu alçak girişime karşı bir ve bütün olmaya, meydanları doldurmaya gayret ettik. Aynı anda yüreklerimiz birlikte attı. Dualarımızı eksik etmedik. Selalarımız anavatanının selalarına ortak oldu.

15 Temmuz şanlı direnişi; geleceğimiz açısından demokrasimize, egemenliğimize, seçimle gelenin ancak seçimle değiştirilmesi gerektiğine ve vatanın bölünmezliğine olan inancın zaferidir. Bu şanlı direnişi ve onun kahramanlarını unutmayacağız ve unutturmayacağız.

15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.