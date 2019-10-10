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KKTC Karadeniz Kültür Derneği: “Harekatı canıgönülden destekliyoruz”

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ÖSO’nun Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı harekatı canıgönülden desteklediklerini bildirdi.
KKTC Karadeniz Kültür Derneği: “Harekatı canıgönülden destekliyoruz”

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:


“Türkiye’nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, ülkenin güneyinde terör koridoru oluşturulmasını engellemek, anavatanın güvenliğine tehdit oluşturan teröristleri etkisiz hale getirmek ve ülkelerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla, uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekâtını Karadeniz Kültür Derneği olarak canı gönülden desteklediğimizi kamuoyuna duyururuz. Allah kahraman Mehmetçiğimizin yâr ve yardımcısı olsun.” 

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