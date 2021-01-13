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KKTC Karadeniz Kültür Derneği Rauf Denktaş'ı andı

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KKTC Karadeniz Kültür Derneği Rauf Denktaş'ı andı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği Rauf Denktaş'ı andı

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Rauf Denktaş'ı andı:

Liderlerin kolay yetişmediği dünyada ne mutlu bizlere ki yaşadığı süre içerisinde Allah’ın bizlere bağışladığı Rauf Raif DENKTAŞ önderliğinde, Türk’ü devletsiz bırakamazsınız, Türk en zor anında bile yeniden dirilir ve devletini kurar mesajını dünyaya iletti.

Hayatını Kıbrıs davasına adayan büyük bir devlet adamı, Türk dünyasının gönlünde taht kurmuş büyük bir lider olarak tarihe mal olan örnek kişiliğiniz daima hatırlanacak ve asla unutulmayacaktır…

Denktaş’ın liderliğinin sadece KKTC sınırları içerisinde değil, dünyada da duruşu ve davasını savunmasıyla alkış toplamıştır. Denktaş’ın Kıbrıs sorununa dünyanın bakışını değiştirmiştir.

İnandığı dava için bir ömür harcayan büyük önder ve devlet adamı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve liderimiz Rauf Raif DENKTAŞ’ı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.

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